В Польше 30-летний мужчина задушил жену-украинку во время ссоры. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на RDC.
Трагедия произошла в городе Соколув-Подляски.
Супруги находились в процессе развода и несколько месяцев жили раздельно. Между ними происходили конфликты и драки.
Тело задушенной 34-летней женщины нашли соседи. У пары осталась трёхлетняя дочь.
На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что убил свою жену во время ссоры. Ему грозит пожизненное заключение.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время