В Польше 30-летний мужчина задушил жену-украинку во время ссоры. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на RDC.

Трагедия произошла в городе Соколув-Подляски.

Супруги находились в процессе развода и несколько месяцев жили раздельно. Между ними происходили конфликты и драки.

Тело задушенной 34-летней женщины нашли соседи. У пары осталась трёхлетняя дочь.

На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что убил свою жену во время ссоры. Ему грозит пожизненное заключение.



