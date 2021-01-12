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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду во время сегодняшних переговоров обсудили широкий круг вопросов украинско-молдавских отношений в рамках созданного президентского совета для решения задач двусторонней повестки дня. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский отметил, что свой первый зарубежный визит после избрания президентом Молдовы Санду осуществляет именно в Украину, поэтому 2021 должен стать годом укрепления дружбы и партнерства.

«Это, в частности, общее намерение возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и, главное, результативным. Для этого в рамках Президентского Совета мы будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», - сказал он.

«Мы отметили важность введения взаимного пересечения границы по ID-паспортам. Актуальной задачей также остается обеспечение образовательных и других прав украинского национального меньшинства в Молдове и, соответственно, молдавского меньшинства в Украине», - констатировал президент.

Во время переговоров стороны не обошли вниманием и ряд проблемных вопросов, которые на протяжении многих лет оставались фактически «на паузе».  

Также Зеленский пригласил Санду еще раз посетить Украину в день 30-й годовщины независимости.

Со своей стороны Санду отметила, что в последние годы молдавско-украинский диалог на уровне глав государств был практически приостановлен.

«Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова, и поддержание постоянного и прагматичного сотрудничества с Украиной является важной задачей для Республики Молдова и для института президента», - добавила она.

Президент подчеркнула, что во время сегодняшних переговоров была достигнута договоренность о том, чтобы вывести отношения двух стран на другой уровень - стратегического партнерства. Создание Совета Президентов как нового постоянного формата сотрудничества является важным шагом в этом направлении, резюмировала Санду.

Она также подтвердила приглашение Зеленскому посетить Молдову с официальным визитом.
ForUm

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