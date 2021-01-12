В 2020 году столичной подземкой воспользовались 279 млн 484 тыс. пассажиров, что на 215 млн 816 тыс или 56% меньше, чем в предыдущем году. Об этом заявил заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

«Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция «Академгородок». За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является «Лесная» - 11,56 млн пассажиров », - отметил заместитель председателя КГГА.

По словам Густелева, меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции «Днипро» - 555 тыс. В целом «красная» линия из 18 станций перевезла почти 114 млн человек.

«Синяя» линия - вторая по загруженности. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток был на станции «Минская» - 9,3 млн, минимальный - на «Почтовой площади» - 2,6 млн пассажиров», - проинформировал Густелев.

«Что касается «зеленой» линии метро, ​​то ею за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях «Лукьяновская» - 7,8 млн пассажиров и «Выдубичи» - 6,7 млн пассажиров. Меньше всего на этой линии пользуются «Красным хутором» - 1 млн 50 тыс. пассажиров», - добавил заместитель председателя КГГА.