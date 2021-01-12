Рейтинг самых зеленых городов мира 2020 года опубликовал Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI). В нем проанализировали 155 городов из 60 стран, где исследовали размеры, пропорции, состояние и распределение зеленых насаждений в районах городов, пишет Новое время.
По данным рейтинга, доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%, 40% из которых — деревья, а 4% — трава.
Самым зеленым городом стал Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Второе и третье место соответственно заняли город Дурбан (Южно-Африканская республика) и Вильнюс (Литва).
Первые 10 мест рейтинга выглядят так:
- Шарлотт (штат Северная Каролина, США).
- Дурбан (Южно-Африканская республика).
- Вильнюс (Литва).
- Дортмунд (Германия).
- Краков (Польша).
- Штутгарт (Германия).
- Остин (штат Техас, США).
- Вюрцбург (Германия).
- Цюрих (Швейцария).
- Гейдельберг (Германия).
HUGSI собирает спутниковые данные, полученные из проекта Copernicus, который поддерживает Европейская комиссия и Европейское космическое агентство. Подтверждают результаты благодаря данным спутниковых снимков, полученных с помощью систем Airbus и Maxar.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время