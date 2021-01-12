Рейтинг самых зеленых городов мира 2020 года опубликовал Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI). В нем проанализировали 155 городов из 60 стран, где исследовали размеры, пропорции, состояние и распределение зеленых насаждений в районах городов, пишет Новое время.

По данным рейтинга, доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%, 40% из которых — деревья, а 4% — трава.

Самым зеленым городом стал Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Второе и третье место соответственно заняли город Дурбан (Южно-Африканская республика) и Вильнюс (Литва).

Первые 10 мест рейтинга выглядят так:

Шарлотт (штат Северная Каролина, США).

Дурбан (Южно-Африканская республика).

Вильнюс (Литва).

Дортмунд (Германия).

Краков (Польша).

Штутгарт (Германия).

Остин (штат Техас, США).

Вюрцбург (Германия).

Цюрих (Швейцария).

Гейдельберг (Германия).

HUGSI собирает спутниковые данные, полученные из проекта Copernicus, который поддерживает Европейская комиссия и Европейское космическое агентство. Подтверждают результаты благодаря данным спутниковых снимков, полученных с помощью систем Airbus и Maxar.