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Рейтинг самых зеленых городов мира 2020 года опубликовал Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI). В нем проанализировали 155 городов из 60 стран, где исследовали размеры, пропорции, состояние и распределение зеленых насаждений в районах городов, пишет Новое время.

По данным рейтинга, доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%, 40% из которых — деревья, а 4% — трава.

Самым зеленым городом стал Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Второе и третье место соответственно заняли город Дурбан (Южно-Африканская республика) и Вильнюс (Литва).

Первые 10 мест рейтинга выглядят так:

  • Шарлотт (штат Северная Каролина, США).
  • Дурбан (Южно-Африканская республика).
  • Вильнюс (Литва).
  • Дортмунд (Германия).
  • Краков (Польша).
  • Штутгарт (Германия).
  • Остин (штат Техас, США).
  • Вюрцбург (Германия).
  • Цюрих (Швейцария).
  • Гейдельберг (Германия).

HUGSI собирает спутниковые данные, полученные из проекта Copernicus, который поддерживает Европейская комиссия и Европейское космическое агентство. Подтверждают результаты благодаря данным спутниковых снимков, полученных с помощью систем Airbus и Maxar.
ForUm

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