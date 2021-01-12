Во Львове полицейские задержали 45-летнего львовянина, причастного к ранению охранника рождественской ярмарки, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

11 января около 21:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове был ранен мужчина. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

Правоохранители установили личность потерпевшего - им оказался сотрудник службы охраны ярмарки, 33 летний житель Мостиского района.

Проведенными мероприятиями полицейские установили, что к совершению преступления причастен посетитель «Рождественской ярмарки» - 45-летний львовянин, у которого возник конфликт с охранником, во время которого он выстрелил из револьвера в направлении мужчины, причинив ему телесные повреждения.

По факту следователи Галицкого отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители изъяли оружие, из которого был осуществлен выстрел, и направили ее на экспертное исследование.