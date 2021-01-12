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Неподалеку от венгерско-украинской границы в городе Фенешлитке (Венгрия) началось строительство крупнейшего в Европе интермодального железнодорожного комбинированного терминала East-West Gate (EWG).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на венгерское информагентство Pressinform.

«Строительство крупнейшего и самого современного железнодорожного интермодального комбинированного терминала начато у ворот Европейского Союза в Фенешлитке (Венгрия), недалеко от венгерско-украинской границы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что EWG станет первым наземным интермодальным комбинированным терминалом на европейском континенте, который будет построен на «зеленых» технологиях и будет иметь собственную сеть 5G. Теоретическая мощность терминала, который строится на территории в 125 гектаров, составляет 1 миллион TEU в год.

Ожидается, что EWG может сыграть ключевую роль в доставке товаров между Азией и Европой альтернативным путем, обеспечивая поставки быстрее и больше по объему, чем ранее.

«Оснащенный самым современным технологиям, интермодальный терминал EWG, будучи западным шлюзом Нового Шелкового пути, предлагает альтернативный маршрут грузовых перевозок из Азии в Австрии, Швейцарии, Италии, Словении, Хорватии и Германии, он будет быстрее, чем нынешние сухопутные и морские пути», - говорится в сообщении.

Тестовую эксплуатацию объекта планируется начать в январе 2022 года, а окончательная сдача должна состояться в первом квартале 2022 года. Инвестиции в размере 61 млн евро финансируются полностью из частных источников.
ForUm

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