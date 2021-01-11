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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мошенники от его имени просят деньги. Об этом она написал на своей станице в Facebook

«Внимание фейк! Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет. Затем звонит фейковый Ляшко из такого же фейкового Телеграмм канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами», – отметил он.

«Официально сообщаю, что это мошенничество! Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов», – подытожил Ляшко.
ForUm

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