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Эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что коронавирус мог появиться и в других странах. Однако, по их мнению, важно начать изучение с Уханя, где и возникла вспышка. Об этом заявила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс в интервью CGTN, передает РБК-Украина.

«На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать... Мы должны быть открыты ко всем гипотезам. И это - что нас просили делать. Но мы должны начать с Уханя, где впервые узнали об этой ситуации», - рассказала эксперт.

Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус поприветствовал решение Китая о допуске экспертов организации на территорию страны.

«Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения», - написал он.

Напомним, ранее китайское правительство подтвердило, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай 14 января. Эксперты ВОЗ проведут встречу с китайскими коллегами.

На прошлой неделе стало известно, что эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай для изучения возникновения коронавируса. До этого власти КНР отказывали в предоставлении полной информации.
ForUm

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