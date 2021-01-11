За последние три десятилетия темпы обезлесения Земли замедлились, однако, несмотря на это, с 1990 года было утрачено около 420 млн гектаров леса, передает Укринформ.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, США и Китай.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы указывают, что в России осталось 247 млн га первозданных лесов, которые не были затронуты человеком. Но они исчезают со скоростью более 1,6 млн га в год, и эта скорость стремительно растет.

Отмечается, что половина лесных территорий почти не пострадала от внешнего воздействия человека, а треть лесов – это девственные леса, не испытавшие на себе последствий человеческой деятельности.

Тем не менее, исчезновение лесов продолжается, а значит лесного покрова лишатся новые территории планеты.

«Для того, чтобы повернуть вспять процесс обезлесения и утраты биоразнообразия, нам необходимо пересмотреть наши методы производства и масштабы потребления продовольствия», - отмечает генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Эксперты напоминают, что деревья выполняют защитные функции: они предотвращают эрозию и потерю почв и смягчают последствия изменения климата. К тому же леса обеспечивают людей топливом и продовольствием. Для многих они являются важным источником дохода.