Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на проведение капитального ремонта инфраструктуры международного аэропорта «Кривой Рог», сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, руководство аэропорта наладило механизм вывода в тень бюджетных денег, предусмотренных на реконструкцию одного из объектов. Для реализации сделки организаторы привлекли к проведению капремонта аффилированные коммерческие структуры и проектную организацию. Сотрудники спецслужбы установили, что участники схемы искусственно завысили цены на строительные материалы и выполнение работ подрядчиками.

По результатам проведения товароведческой, строительной и судебно экономической экспертиз сумма убытков государства за незаконных действий фигурантов составляет более 5,3 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях международного аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства одному из руководителей международного аэропорта сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры.