также в разделеОбщество
Нардепов-прогульщиков оштрафовали на 30 миллионов 22
Степанов считает, что украинцы должны были запастись носками до локдауна 27
Минздрав: Лаборатории для тестирования на COVID-19 загружены на 25-30% 10
Чаплыга: Вокруг вакцины идет борьба компрадоров вроде Зеленского и прагматиков во главе с Медведчуком 19
В Украине зафиксировано 4288 новых случаев COVID-19 23
Глава Тернопольской ОГА повторно заболел коронавирусом 38
«Правительство требует»: Тернополь все-таки вводит локдаун 26
За сутки подтвердили 11 новых случаев COVID-19 в ВСУ 9
Президент Турции пообещал продолжить борьбу за пленных украинцев в Ливии 14
В СНБО прокомментировали главные свойства COVID-вакцины 24
Третий день подряд в Украине 5 тысяч новых больных COVID-19 69
Три обстрела: сутки в ООС прошли без потерь у ВСУ 9
Кривонос: ВСУ готовили секретную операцию по возвращению Крыма 79
В память о погибших в авиакатастрофе МАУ Канада запускает стипендию 13
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности на Закарпатье 9
В Минобороны назвали фейком информацию о российском картофеле для ВСУ 41
Степанов прокомментировал запрет продажы некоторых товаров 55
Водителей предупредили о гололеде на дорогах 11

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на проведение капитального ремонта инфраструктуры международного аэропорта «Кривой Рог», сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, руководство аэропорта наладило механизм вывода в тень бюджетных денег, предусмотренных на реконструкцию одного из объектов. Для реализации сделки организаторы привлекли к проведению капремонта аффилированные коммерческие структуры и проектную организацию. Сотрудники спецслужбы установили, что участники схемы искусственно завысили цены на строительные материалы и выполнение работ подрядчиками.

По результатам проведения товароведческой, строительной и судебно экономической экспертиз сумма убытков государства за незаконных действий фигурантов составляет более 5,3 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях международного аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства одному из руководителей международного аэропорта сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги