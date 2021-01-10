В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19. Всего на острую респираторную болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, сейчас в ВСУ болеют 1262 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 10 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1262 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 13277 человек, летальных исходов - 38», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 46 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 5 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 2 человека... На лечении дома (под наблюдением медицинской службы) находится 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», - резюмировали в Медсилах.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5011 человек, зафиксировано 99 летальных случаев, 5292 пациента выздоровели.