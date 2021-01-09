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В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 44 новых случая COVID-19. Всего на острую респираторную болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, на сегодня в ВСУ болеет 1265 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 9 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 1265 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 13263 человека, летальных случаев - 38», - информируют в командовании.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 49 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 8 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», - говорится в сообщении Командования.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится из новых заболевших 36 человек, у них наблюдается легкое течение заболевания.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4846 человек, зафиксировано 80 летальных случаев, 7961 пациент выздоровел.
ForUm

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