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Избранный президент США Джозеф Байден считает хорошей новостью, что действующий президент страны Дональд Трамп не должен присутствовать на церемонии инаугурации 20 января, однако будет рад видеть там вице-президента Майка Пенса. Об этом он заявил, выступая накануне на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на CNN.

«Мне сказали, что он (Трамп - ред.) дал понять, что не собирается появляться на инаугурации... Это хорошо, что он не появится... Он ясно продемонстрировал - он превзошел даже мои худшие представления о нем. Он был позором для страны, смущал весь мир, он не достоин занимать этот пост», - сказал избранный президент США.

Также сообщается, что Байдена спросили о возможности присутствия вице-президента Майка Пенса на инаугурации.

«Ему рады», - ответил он, добавив, что считает важным придерживаться "исторического прецедента" при смене администрации, насколько это возможно.

«Для меня будет честью, если он будет присутствовать», - сказал Байден, добавив при этом, что он не разговаривал с Пенсом.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена 20 января.
ForUm

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