В Норильске, Россия, в результате схождения снежной лавины на горнолыжный курорт погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 9 января.

Первым из-под снега извлекли тело 38-летней женщины. Затем спасатели обнаружили тело полуторагодовалого ребенка под завалами. Последним из-под снега достали тело мужчины. Все они являются членами одной семьи.

Кроме того, 14-летнего подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. По официальной информации, во время схода лавины пострадал еще один человек. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, пострадавший отказался от госпитализации.

«Все пропавшие были найдены, было принято решение о завершении поисково-спасательных работ», - сообщили в МЧС РФ.