В селе Межводное произошел взрыв в частном доме, в результате пострадало три человека. Об этом со ссылкой на российский МЧС в Крыму сообщает Крым.Реалии в субботу, 9 января.

«По предварительной информации Единой дежурно-диспетчерской службы Черноморского района, было установлено, что произошел удар без последующего горения. Разрушена кровля и частично стены», - сказано в сообщении.

Пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Черноморскую центральную райбольницу.