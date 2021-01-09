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В селе Межводное произошел взрыв в частном доме, в результате пострадало три человека. Об этом со ссылкой на российский МЧС в Крыму сообщает Крым.Реалии в субботу, 9 января.

«По предварительной информации Единой дежурно-диспетчерской службы Черноморского района, было установлено, что произошел удар без последующего горения. Разрушена кровля и частично стены», - сказано в сообщении.

Пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Черноморскую центральную райбольницу.
ForUm

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