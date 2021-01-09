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Международный аэропорт Мадрид-Барахас второй день подряд не работает из-за плохой видимости на фоне сильного снегопада. Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта.

«В аэропорту Мадрид-Барахас все еще идет снег. По этой причине в субботу 9 января до 10:00 утра «Aena» (оператор аеропортов) временно прекратила работу аэропорта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что накануне было отменено 27 рейсов, еще 26 перенаправлены в альтернативные аэропорты: Валенсия, Барселона, Аликанте, Бильбао.

В аэропорту сообщают, что сотрудники продолжают работы по уборке снега, но через несколько минут после очистки снег снова покрывает рулежные дорожки.
ForUm

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