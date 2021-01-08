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По состоянию на 7:00 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач в Украине обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Житомирской области обесточены 36 населенных пунктов, Киевской - 29, Донецкой - 7, Черкасской - 5, Ривненской - 4 и Кировоградской - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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