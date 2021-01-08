также в разделеОбщество
Минздрав: Украина может получить COVID-вакцину в ближайшее время 13
Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины 15
Степанов рассказал, как будут проверять российскую вакцину от COVID-19 26
В Украину вернулись моряки, которых с 2016 года удерживали в Ливии 9
Канада не согласна с суммой компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране 13
В Украине начали исследовать планшет со сбитого в Иране самолета МАУ 17
В Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19 45
В Украине начал действовать усиленный карантин 37
Израиль опроверг информацию о поставках вакцины от COVID-19 в Украину 14
Ткаченко назвал информацию о подпольной вакцинации манипуляцией РФ 21
За неделю зафиксировано 16 кибератак на сайты НАБУ и Госспецсвязи 49
США передадут Украине новые патрульные катера 44
У Зеленского считают, что КСУ может работать и без главы 17
Четверо моряков, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину 48
В КС заявили, что Тупицкий продолжает ходить на работу 25
«Медзакупки» обвинили Степанова в манипуляции и лжи 21
Судья КС Слиденко заявил, что намерен эмигрировать из Украины 38
В Украине зафиксировано 8997 новых случаев COVID-19 29

Кабинет Министров разрешил проводить тестирование на коронавирус лиц, прибывающих с территории оккупированного Крыма и ОРДЛО, с помощью экспресс-теста на определение антигена.

Соответствующее постановление Кабмина №9 от 5 января, которым вносятся изменения в постановление от 9 декабря №1236, опубликовано на правительственном портале.

«Самоизоляция, обсервация лица в связи с прибытием из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них», - говорится в постановлении.

Также постановлением поручается обустроить пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда-выезда на территорию ОРДЛО и временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
11
Теги