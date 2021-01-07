также в разделеМир
Ирак выдал ордер на арест Трампа 7
Меркель считает, что Трамп несет ответственность за штурм Капитолия 13
Трамп обещает не препятствовать передаче власти Байдену 12
Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом 77
В полиции уточнили число погибших ходе штурма Капитолия 46
Конгресс США возобновил работу 23
Во время штурма Капитолия погибли четыре человека 75
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где должны были утвердить результаты выборов 135
В ЕС одобрили вакцину от коронавируса компании Moderna 13
ВОЗ: Китай заблокировал приезд экспертов, изучающих происхождение COVID-19 17
Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году 80
Европейское издание составило рейтинг провалов кремлевских пропагандистов 33
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром после трех лет конфликта 13
Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США 62
Отец Бориса Джонсона получил французское гражданство 17
В Польше знаменитости получили COVID-прививку вне очереди, разгорелся скандал 254
На инаугурации Байдена будет виртуальный парад 19
Кутюрье Кардена похоронили в гробу по его собственному дизайну 33

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире – впервые за минувшие 22 года.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности. В связи с пандемией заседание провели в онлайн-режиме, передает УНИАН.

Гутерриш отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций.

«В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты, - сказал он. - Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек».

Генсек ООН обратил внимание, что во всем мире «усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7938 грн.
9
Теги