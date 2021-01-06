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За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», на Приазовье, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.
ForUm

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