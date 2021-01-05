В суде Видземского предместья Риги начинается процесс по делу жителя Мадоны Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне «ДНР» в восточных регионах Украины. Об этом сообщает Delfi.

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за границей.

В отношении Ивара Келли не предприняты никакие средства безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.