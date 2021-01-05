В суде Видземского предместья Риги начинается процесс по делу жителя Мадоны Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне «ДНР» в восточных регионах Украины. Об этом сообщает Delfi.
Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.
В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.
Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.
Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за границей.
В отношении Ивара Келли не предприняты никакие средства безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время