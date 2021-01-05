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Митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал граждан к исправлению ошибок и покаянию в неправильных действиях, чтобы избежать новой волны противостояний в стране

Фото: ont.by

Об этом Патриарший Экзарх всея Беларуси сказал в интервью телеканалу ОНТ.

«Не только Церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами – это основной вклад», - подчеркнул митрополит Вениамин.

Патриарший Экзарх призвал к осторожности в делах и поступках, делать «все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния».
ForUm

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