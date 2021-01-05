Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 «О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации. Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватском народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди. «Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выносливости», - отметил он в соцсетях.

Сильнейшее землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря 2020, однако подземные толчки продолжались несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушения и повреждения получили более 13 тысяч объектов.