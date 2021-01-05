За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.