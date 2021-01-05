также в разделеПроисшествия
В Турции нашли мертвой украинку в наручниках и с пакетом на голове 47
Задержан водитель «Мерседеса», пытавшийся скрыться с телом сбитого велосипедиста 45
На Закарпатье произошло землетрясение 27
Боевики совершили 7 обстрелов на Донбассе 9
В Украине – 4158 новых случаев COVID-19 42
На Закарпатье ощутили землетрясение 22
На территории женского монастыря в Хмельницкой области произошел пожар 9
В ДТП возле Львова пострадали девять человек 20
Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов 12
За первый день нового года поймали более 260 пьяных водителей 11
В Ривненской области на ходу загорелся пассажирский поезд 15
На Сумщине полицейские протаранили автовоз 14
В Славском останавливался кресельный подъемник, спасатели сняли 74 человек 30
В новогоднюю ночь на Закарпатье утонул 24-летний парень 20
В Николаеве из-за салюта едва не сгорела квартира 21
Военному, сделавшему инвалидом сослуживца, грозит до 10 лет тюрьмы 20
В Украине за сутки – 9432 новых случая COVID-19 68
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 13

За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги