Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц.

«Заказывайте книгу онлайн, или выбирайте ее в книжном магазине или библиотеке, и читайте. Как минимум, одна книга в месяц - это очень просто и всем под силу. Ищите своих авторов, свои жанры. Главное начать, дальше втянуться легко», - написал он в Телеграмм.

По словам министра, важный шаг к популяризации чтения – конкурентные издательства.

«Для того чтобы они и дальше оставались конкурентными, предлагая качественную литературу - украинцы должны сформировать привычку читать. Которая, в свою очередь, будет создавать спрос», - считает он.

Ткаченко отметил, что альтернативой в доступе к книгам являются библиотеки.

«Они - один из отправных пунктов на пути к продвижению чтения, включая их обновление и постоянное обогащение архива. Хороших библиотек у нас также впечатляющее количество. Например, библиотека им. Вернадского, Научная библиотека Львовского университета им. Франко, Одесская национальная научная библиотека, Национальная библиотека Украины для детей», - добавил он.

По мнению Ткаченко, для дальнейшего развития библиотек, прежде всего, нужно изменить отношение к ним.

«Поверьте, очень много библиотек в Украине - это не про пыльные полки и мертвую тишину в помещении. И есть что-то особенное в том, чтобы посетить читальный зал и почитать там, в покое», - отметил министр.

В современных библиотеках, вроде Библиотеки Центра Митрополита Шептицкого, есть комфортные современные учебные пространства. А Херсонская научная библиотека им. Гончара может похвастаться студией звукозаписи и «Арт-подвалом», где проходят развлекательные программы и выставки современного искусства

«Поэтому не откладывайте! Заказывайте книгу онлайн, или выбирайте ее в книжном магазине или библиотеке, и читайте. Как минимум, одна книга в месяц - это очень просто и всем под силу. Ищите своих авторов, свои жанры. Главное начать, дальше втянуться легко», - резюмировал министр.