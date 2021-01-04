На церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированной на среду, 20 января, традиционное двухчасовое шествие главы государства к Белому дому заменят виртуальным парадом в связи с коронавирусными ограничениями.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Как отмечается, виртуальную версию парада будут транслировать по телевидению, а в программе ожидаются выступления музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей.

Организаторы события заявляют, что участники парада будут соблюдать социальную дистанцию.

Также сообщается, что Байдена после принесения присяги в Капитолии в Белый дом будет сопровождать президентский эскорт из военных всех родов войск.

Ранее сообщалось, что Объединенный комитет Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США сообщил, что инаугурация Байдена пройдет при минимальном количестве приглашенных. При обычном посещении инаугурации 200 тысячами человек в этом году их количество ограничится членами конгресса лично и еще одним их гостем.