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В Турции гражданка Украины 25-летня Кристина Новицкая, которая проживала в Бодруме в провинции Мугла, найдена мертвой на арендованной ею вилле.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Несмотря на то, что тело украинки было найдено с полиэтиленовым пакетом на голове и в наручниках, основная версия причины смерти – самоубийство.

«Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, поскольку все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки», - сообщает издание.

В ходе осмотра, проведенного полицией в помещении, где произошел инцидент, были найдены веревка, шарф и древесный уголь, приготовленный к сжиганию. Полиция предполагает возможность того, что Новицкая могла осуществить попытку самоубийства с помощью этих предметов.

Полиции стало известно, что Новицкая длительное время страдала от головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Есть предположение, что она могла покончить с жизнью из-за своей болезни.

Соседи и охранники жилого комплекса, где украинка арендовала виллу, рассказали, что она жила одна. Из видеозаписей камер наружного наблюдения установлено, что в полдень в четверг, 31 декабря, женщина заказывала еду и больше не выходила. Разыскивать дочь начала мать, которая не могла к ней дозвониться из Украины.

Тело направлено в морг института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти.
ForUm

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