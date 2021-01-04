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В Париже простились с легендарным французским кутюрье Пьером Карденом, на церемонии присутствовали только родственники и друзья модельера, сообщает ВВC News Україна.

«Черный гроб покойного украшал меч его собственной конструкции, лезвие которого напоминало ножницы, вплетенные в игольное ушко, наперсток и катушку с нитками», - говорится в сообщении.

Кардена похоронили в Париже на городском кладбище Монмартр. Могила кутюрье расположена рядом с захоронением его партнера Андре Оливера, которого не стало в 1993 году.

Пьер Карден умер 29 декабря в больнице в Нейи-сюр-Сен на 99-м году жизни.

Его считают одним из последних дизайнеров, переживших «золотой век» моды.

Пьетро Костан Карден родился в 1922 году в Италии, вскоре после его рождения семья переехала во Францию.
ForUm

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