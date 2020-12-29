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Умер французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет. 

Пьер Карден французский модельер итальянского происхождения родился 2 июля 1922 года в Италии.

В моде предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), сообщает УНИАН.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. 

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз».

В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. Во время своего визита туда он стал единственным человеком, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот впервые в истории человечества ступил на Луну.
ForUm

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