также в разделеМир
В ВОЗ пояснили, стоит ли принимать витамины для профилактики COVID-19 6
Bellingcat опубликовал данные о поездках вероятных отравителей Навального 18
Санду назначила временного премьера Молдовы 31
Азербайджан начал поставлять газ в Европу в обход РФ 50
Стоимость Bitcoin впервые перевалила за $29 тысяч 10
Великобритания окончательно утвердила торговое соглашение с ЕС 13
В мире количество COVID-больных превысило 83 миллиона 9
ООН обвинила Трампа в нарушении Женевской конвенции из-за помилования наемников ЧВК Blackwater 32
В Белграде неизвестные потушили вечный огонь, привезенный Лавровым 22
Вирусолог: Вакцина от COVID-19 сможет защищать несколько лет 9
Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность почти 80% 14
В мире от коронавируса привили уже более 5 миллионов человек 18
Руководство ЕС подписало соглашение о сотрудничестве с Британией после Brexit 30
Великобритания одобрила вакцину от AstraZeneca 11
В мире число заболевших COVID-19 превысило 82 миллиона человек 7
В Хорватии произошло три новых землетрясения 42
Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления 13
Скончался Пьер Карден 23

Китай предоставил разрешение на ограниченное коммерческое применение первой вакцины от COVID-19 собственной разработки, сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

«Вакцина, получившая разрешение от Национальной администрации медицинской продукции, разработана Пекинским институтом биологической продукции, связанным с Sinopharm», - говорится в материале.

Отмечается, что промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины продемонстрировали ее эффективность против COVID-19 на уровне 79,34%, что соответствует стандартам ВОЗ.

Массовые прививки в Китае начались в июле вакциной, разрешенной для экстренного использования.

Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
8
Теги