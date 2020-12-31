Китай предоставил разрешение на ограниченное коммерческое применение первой вакцины от COVID-19 собственной разработки, сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

«Вакцина, получившая разрешение от Национальной администрации медицинской продукции, разработана Пекинским институтом биологической продукции, связанным с Sinopharm», - говорится в материале.

Отмечается, что промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины продемонстрировали ее эффективность против COVID-19 на уровне 79,34%, что соответствует стандартам ВОЗ.

Массовые прививки в Китае начались в июле вакциной, разрешенной для экстренного использования.

Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19.