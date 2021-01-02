За прошедшие сутки, 1 января, российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных никто не пострадал.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Боевики применили минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Также по направлению населенного пункта Яковлевка визуально обнаружили БПЛА оккупантов типа «квадрокоптер», который украинские военные сбили после пересечения линии разграничения.

Возле Водяного, которое на Приазовье, российские наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и неподалеку Павлополя.

Возле населенного пункта Золотое-4 боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а неподалеку Новолуганского враг использовал стрелковое оружие.

«На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

На Донбассе с 27 июля 2020 года с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня.