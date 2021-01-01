В 00:01 1 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья обратилась родственница 24-летнего жителя с. Лисичево Иршавского района.

Женщина сообщила, что парень, идя домой со своей девушкой, переходил мостик через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду.

Для проведения поисковых работ были направлены спасатели государственного пожарно-спасательного поста села Долгое и местное население.

Утром к поискам присоединились и водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения. В 10:05 погибшего нашли местные жители между с. Кушниця и Лисичево. Спасатели извлекли тело из воды и передали в руки правоохранительных органов. Обстоятельства гибели человека выясняются.