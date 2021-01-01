также в разделеПроисшествия
В Славском останавливался кресельный подъемник, спасатели сняли 74 человек 9
В Николаеве из-за салюта едва не сгорела квартира 11
Военному, сделавшему инвалидом сослуживца, грозит до 10 лет тюрьмы 15
В Украине за сутки – 9432 новых случая COVID-19 47
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 9
На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил 13
Под дверь квартиры тещи Шабунина тоже подложили взрывчатку 23
ОГП: В гранатах под дверью квартиры матери Шабунина не было взрывчатки 30
Вчера боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных 8
Возле квартиры матери Шабунина обнаружили взрывчатку 49
На Донбассе погиб украинский военный 23
На Донбассе оккупанты 7 раз нарушили перемирие 10
На Закарпатье создали 7 новых артобъектов для туристов 9
В Польше разбился дельтаплан украинских контрабандистов 17
В Кременчуге петарда оторвала пальцы 10-летней девочке 10
Суд на Житомирщине арестовал более 700 кг нелегального янтаря 8
В плену боевиков – 251 украинец 26
На Киевщине предотвратили заказное убийство двух людей 13

В 00:01 1 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья обратилась родственница 24-летнего жителя с. Лисичево Иршавского района.

Женщина сообщила, что парень, идя домой со своей девушкой, переходил мостик через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду.

Для проведения поисковых работ были направлены спасатели государственного пожарно-спасательного поста села Долгое и местное население.

Утром к поискам присоединились и водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения. В 10:05 погибшего нашли местные жители между с. Кушниця и Лисичево. Спасатели извлекли тело из воды и передали в руки правоохранительных органов. Обстоятельства гибели человека выясняются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги