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1 января в 00:18 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре балкона квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Садовая в Николаевн.

В Службу спасения позвонили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на балконе, сообщила пресс-служба ГосЧС.

На место направлены дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, автолестница и дежурная смена оперативно-координационного центра.

В 00:51 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м, его повлекла неосторожность при использовании пиротехнических средств (салютов).

К тушению привлекалось 3 единицы техники и 12 человек. Следует отметить, что пожарные предотвратили распространение огня внутрь помещения и на другие квартиры.  
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