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За прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из  ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Водяное на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковкой – из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.  
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