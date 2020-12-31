В ночь с 31 декабря на 1 января на территории государства в 412 населенных пунктах запланировано проведение 456 массовых мероприятий, сообщила пресс-служба полиции.

Всего к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается около 23 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагирования на заявления и сообщения граждан.

Полицейские призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.