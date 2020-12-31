Пока нет рекомендаций употребления витаминов D и C ни здоровым людям и цинка с целью профилактики COVID-19, ни для лечения коронавируса. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщил председатель офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

«ВОЗ координирует усилия по разработке и оценке препаратов для лечения COVID-19», — отметил он.

Глава офиса ВОЗ в Украине сказал, что витамины D, C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

«По возможности получение микроэлементов должно происходить из устойчивого и разнообразного питания, включающего фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников», — пояснил он.

Среди таких источников — жирная рыба вроде лосося, тунца и скумбрии, рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки; другие продукты или добавки, содержащие витамин D.

По его словам, если же показатель витамина D у человека низкий, или когда продукты, насыщенные витамином D, он не употребляет, а влияние солнечного света ограничено, рекомендуется принимать витамин D. Дозы — 200-600 МЕ (международных единиц) в зависимости от возраста, или в соответствии с национальными рекомендациями.

В то же время следует помнить о вредных последствиях от чрезмерного употребления витамина D — это гиперкальциурия и гиперкальциемия. Они не возникают при рекомендуемых уровнях потребления, — добавил глава ВОЗ.

«Рекомендуемый прием для всех возрастных групп все еще значительно ниже уровня побочных эффектов — 50 мг/день», — сказал он.

Впрочем, чтобы оставаться здоровыми, как говорит глава ВОЗ в Украине, следует употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации: соблюдать физическую дистанцию, носить маску, использовать дезинфектор и находиться дома при плохом самочувствии.