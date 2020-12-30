В мире по состоянию на утро 30 декабря в целом вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от COVID-19: среди стран-лидеров - США, КНР и Британия.

Как передает Укринформ, об этом говорят данные издания Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации во всем мире.

Отмечается, что прививки уже делались в 22 странах мира.

Характерно, что почти половина всех этих доз приходится на США (более 2,3 млн).

Вслед за США идет КНР, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем месте - Британия (более 625,9 тыс. доз).