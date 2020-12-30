также в разделеМир
Руководство ЕС подписало соглашение о сотрудничестве с Британией после Brexit 15
Великобритания одобрила вакцину от AstraZeneca 11
В мире число заболевших COVID-19 превысило 82 миллиона человек 7
В Хорватии произошло три новых землетрясения 27
Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления 12
Скончался Пьер Карден 22
Венгрия получила партию российских вакцин 14
Шпионский скандал: Россия высылает болгарского дипломата 17
Палата представителей одобрила оборонный бюджет, преодолев вето Трампа 15
В ЕС обвинили Россию в дезинформации о COVID-19 ради продажи своей вакцины 48
В Китае приговорили к 4 годам журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 13
Санта Клаус получил лицензию на полеты к МКС 11
Польша ввела жесткий карантин 20
В Хорватии произошло мощное землетрясение 99
В мире от коронавируса выздоровели 57 миллионов человек 10
Главный инфекционист США: Худшие времена пандемии еще впереди 63
Посол США в России отказался принять вакцину Спутник V 25
В Германии отменили вакцинацию от COVID из-за проблем с хранением препарата 95

В мире по состоянию на утро 30 декабря в целом вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от COVID-19: среди стран-лидеров - США, КНР и Британия.

Как передает Укринформ, об этом говорят данные издания Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации во всем мире.

Отмечается, что прививки уже делались в 22 странах мира.

Характерно, что почти половина всех этих доз приходится на США (более 2,3 млн).

Вслед за США идет КНР, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем месте - Британия (более 625,9 тыс. доз).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги