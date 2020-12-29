В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций), сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

«НАПК стремится сделать Реестр удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан», - говорится в сообщении.

Вниманию субъектов декларирования: если вы обнаружите ошибки в работе Реестра, или не найдете в персональном электронном кабинете ранее поданные в Реестр документы - пожалуйста, не волнуйтесь. Полноценный переход на обновленную версию Реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.

Если у вас будут возникать дополнительные вопросы по работе Реестра, вы можете обратиться в НАПК по контактам: телефон Контакт-центра: +38 (044) 200-06-94; email технической поддержки: [email protected]