В отделение №1 Кременчугского отдела полиции Полтавщины поступила информация от медиков местной детской больницы о госпитализации 10-летней девочки, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил травму в виде ампутации дистальной фаланги 3-го и 4-го пальца, а также рваную рану 1-го пальца левой кисти.

По предварительной версии следствия, ребенок принес из дома петарду и пытался ее поджечь во дворе многоэтажки. В результате взрыва пиротехнического изделия девочка получила телесные повреждения и доставлена ​​в детское медицинское учреждение Кременчуга.

По факту травмирования ребенка следователем полиции открыто уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.