Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек.

Заказчик тяжкого преступления – 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета, сообщила пресс-служба полиции.

Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения – 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

По материалам внутренней безопасности Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины, начато уголовное производство.

Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с «нужным» ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6000 долларов США и предоставил задаток – 300 долларов.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования, оперативники ДСБ, Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции задержали организатора запланированных преступлений. Ему готовится вручение подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.