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За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, сообщил пресс-центр штаба.

В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, дальнейшее использование которого после пересечения линии разграничения остановили наши средства РЭБ.

Неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы.

Огневую активность российско-оккупационных войск было замечено и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения.  

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.  
ForUm

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