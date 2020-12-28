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Выплаты по государственному долгу Украины в 2021 году составят $16 млрд, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022-м и 2023 годах.

Такие данные содержатся в презентации Министерства финансов.

$8,2 млрд из указанной суммы – это выплаты по внутреннему долгу, $3,4 млрд - по внешнему, а также $2,7 млрд - обслуживание внутреннего долга и $1,8 млрд грн - внешнего.

В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд - в 2023-м, указано в презентации.

Далее погашения госдолга составят $10,1 млрд в 2024-м и $8,1 млрд в 2025-м соответственно.

Согласно прогнозам Минфина, платежи по госдолгу в 2020 году составят 511,86 млрд грн, в том числе 195,25 млрд грн по внешним обязательствам. Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре составил до 28,47 грн/$.
ForUm

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