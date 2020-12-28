В период, когда католики уже отпраздновали Рождество Христово, а у православных верующих еще продолжается Рождественский пост.

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), комментируя основные различия между двумя христианскими традициями.

В видео из цикла «Коротко о главном. Православие и иные традиции» митрополит Иларион назвал 12 основных отличий, первые шесть из которых относятся к вероучению, а последние шесть имеют обрядовый характер.

«В Католической церкви верховным епископом для всех христиан, наместником Иисуса Христа на земле, источником всякой церковной власти считается папа римский, В Православной Церкви нет единого верховного епископа, но каждая Автокефальная, т.е. самостоятельная Церковь управляется своим Собором епископов, во главе которого стоит Предстоятель – патриарх, митрополит или архиепископ. Все предстоятели Поместных Церквей равны между собой, ни один не подчиняется другому», - объяснил митрополит Иларион.

Кроме того, в Католической церкви существует учение о непогрешимости, точнее безошибочности папы римского.

Также католики верят, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Православные верят, что Дух Святой исходит от Отца, основываясь на словах Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна о том, что "Дух Истины от Отца исходит"».

Еще одним отличием является то, католики верят в существование чистилища.

«Католики верят, что, помимо рая и ада, существует еще чистилище – промежуточное состояние между блаженством и мучением, которое имеет временный характер. Муки, испытываемые там грешниками, имеют очистительный характер. Православные не верят в существование чистилища, признавая только два посмертных состояния, в соответствии со словами Иисуса Христа "И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную"», - сказал митрополит Иларион.

Православная Церковь не признает католический догмат непорочного зачатия Девы Марии, хотя и она считает, что «Пресвятая Богородица была предызбрана Богом, чтобы стать Его Матерью, и называет Богородицу Пресвятой, Пречистой и Преблагословенной».

В католической традиции Вселенскими считаются Соборы, проходившие в период с IV по ХХ века, общим числом 21. Православная традиция признает только семь Вселенских Соборов, проходивших с IV по VIII века.

Кроме того, у Католической и Православной Церквей разные календари, разная позиция относительно безбрачия священников, а также причащения мирян под одним видом.

Такжеу католиков латинского обряда для Евхаристии употребляется пресный хлеб, у православных – квасной и по-разному совершается крестное знамение.

«В католической традиции младенцев после крещения не миропомазывают и не причащают: к Причастию дети допускаются, как правило, по достижении семи лет, а к Миропомазанию – конфирмации – в более позднем возрасте. В Православной Церкви таинство Миропомазания младенцам совершается одновременно с таинством Крещения. Все крещенные младенцы допускаются к Причастию», - заключил митрополит Иларион.