В Харьковском городском совете сотрудники Службы безопасности Украины проверяют информацию, связанную с обеспечением государственной тайны.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

По сведениям собеседника агентства, сегодня, 28 декабря, с 8:00 в главном здании Харьковского городского совета на площади Конституции, 7 работники Управления СБУ в Харьковской области «проводят мероприятия».

Правоохранители не проводят обыск, подчеркнул собеседник. Зато проверяется учет, хранение и использование документов, флешек и компьютеров, где содержится информация с ограниченным доступом. В настоящее время работа продолжается.