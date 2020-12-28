Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что суммы, заложенной в госбюджете на 2021 год на субсидии, хватит для прохождения отопительного сезона, сообщает Укринформ.

«Когда мы фиксировали эту цифру - 36,6 млрд грн, которая заложена на программы субсидий, нам было понятно, какие будут цены на газ, на электроэнергию, и опять же мы понимали, что сегодня 3 миллиона человек (получателей субсидии. - Ред. ), а может быть больше в этой программе. Нам сегодня этих средств, прогнозируем, будет достаточно, чтобы пройти критические месяцы - это ноябрь, это декабрь, это январь и февраль, потому что это отопительный сезон», - сообщила Лазебная.

По ее мнению, «сегодня нет такого основания говорить, что чего-то у нас не будет хватать, или мы будем экономить».

«Люди сегодня получают субсидии. Кстати, средний размер субсидии 1600 гривень. Поэтому мы сегодня обеспечены ресурсами, входим спокойно в 2021 год и будем наблюдать за тем, чтобы не было слишком высоких колебаний тарифов. Это для нас критически », - добавила министр.