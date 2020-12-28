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Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые превысила отметку в 28 тысяч долларов США. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал SiliconAngle.

27 декабря после обеда стоимость Bitcoin составила рекордные 28 тыс. 222 доллара США. Однако через несколько часов стоимость снизилась до 26 тыс. 722 долларов США.

По словам одного из экспертов Томаса Куна, такой рост можно объяснить тем, что традиционные финансовые рынки до середины января находятся «на отдыхе» из-за праздников.

Он предположил, что позже стоимость Bitcoin может резко начать снижаться.

Как сообщалось, Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, которая составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, которая была представлена ​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

 
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