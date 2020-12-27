В Вооруженных силах Украины в сутки зафиксировано 32 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 27 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 2374 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 11246 человек, летальных исходов — 37», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 421 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 34 человека.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19», — добавляется в сообщении.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 27 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 6 621 человек, госпитализированы — 1674 лица и зафиксировано 72 летальных случая.