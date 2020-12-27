также в разделеМир
По Беларуси возобновились акции протесты
Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами 10
Россия запретила импорт медицинских масок 16
Мутацию коронавируса выявили в Канаде 10
Глава ВОЗ: Это не будет последней пандемией 17
Россия провела военные учения в Крыму 12
В ЕС началась вакцинация от COVID-19 51
NASA испытало новый луноход 17
Новый штамм COVID-19 выявили в Испании и Швеции 24
У Каспарова умерла мать 42
Еврокомисия опубликовала текст соглашения с Британией по Brexit 11
Пашинян согласился на внеочередные выборы 19
В Эфиопии боевики напали на деревню: более 200 жертв 19
Российский военный выстрелил из пушки по «Детскому миру» 54
Вакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС 76
Израиль атаковал объекты в секторе Газа: есть погибшие 18
Стрельба в центре Берлина: четверо пострадавших 21
В Австрии начался третий локдаун за год 14

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано на востоке Турции утром в воскресенье, 27 декабря. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 10 километрах к западу от города Сивридже, где поживают около 5,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 километра.

По данным Анадолу, подземные толчки ощущались также в городах Элязыг, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Мардин, Батман и Диярбакыр.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет. Оценка возможного ущерба продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги