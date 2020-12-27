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Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 на уровне 7,22 грн/куб. м с учетом НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Об этом сообщили в пресс-центре Нафтогаза.

Повышение цены стало на 14% выше по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).

«Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо», — пояснили в пресс-центре.

В Нафтогазе заверяют, что цена на голубое топливо от компании в январе “традиционно остается ниже среднерыночной”.
ForUm

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