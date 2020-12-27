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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в видеообращении, посвященном Международному дню готовности к пандемиям, заявил, что пандемия COVID-19 не будет последней.

«Сложно поверить, что лишь год назад COVID-19 был нам совершенно неизвестен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову. Влияние пандемии гораздо больше, чем собственно болезнь, с далеко идущими последствиями для обществ и экономик. Но это не должно быть сюрпризом», — заявил гендиректор ВОЗ.

Он подчеркнул, что в течении лет появлялось множество отчетов, обзоров и рекомендаций о том, что мир не готов к пандемии.

«Мы все должны выучить урок, который преподает нам пандемия», — заявил Гебрейесус.

По словам директора ВОЗ страны должны инвестировать в противоэпидемические меры заранее.

«История учит нас, что это не будет последней пандемией и эпидемии — факт нашей жизни», — заявил он, отметив, что если правительства и общества будут инвестировать в систему здравоохранения, это даст нашим детям и внукам более безопасный мир.

Ранее сообщалось, что все государства Европейского Союза получили вакцины от коронавируса.
ForUm

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